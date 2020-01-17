Galatasaray, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Galatasaray, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Pazar günü Yukatel Denizlispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Pazar günü Yukatel Denizlispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Çaykur Rizespor mücadelesinde forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer oyuncuların salonda başlanan antrenmanın saha bölümünde pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadığı ifade edildi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı idmanla Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Galatasaray, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:24 Kaynak: AA
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