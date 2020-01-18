Galatasaray, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Galatasaray, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alanda pas oyunu yapan futbolcular, antrenmanın ana kısmında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirdi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Galatasaray, yarın Türk Telekom Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maç için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

Denizlispor, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 06:28 Kaynak: AA
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