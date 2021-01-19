Galatasaray, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasarayl, Süper Lig'in 20. haftasında Yukatel Denizlispor ile yarın yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda sarı-kırmızılılar, ilk bölümde gruplar halinde dar alanda pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Oyuncular, antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yaptı.

Sakatlıkları bulunan Şener Özbayraklı ve Oğulcan Çağlayan'ın tedavilerine devam edildi.

Emre Taşdemir ise tedavisinin ardından kendisi için hazırlanan özel program dahilinde sahada çalıştı.