Galatasaray-Yukatel Denizlispor maçından notlar

Süper Lig'in 18. haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk eden Galatasaray'da yeni transfer Marcelo Saracchi ilk maçına çıktı.

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