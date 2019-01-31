Galatasaray, Yunan Golcü Kostas Mitroglou'yu 1,5 Yıllığına Kiralık Olarak Kadrosuna Kattı.
10 dakika önce
IHAAW192956-SPO/31-01-2019- Galatasaray, Yunan golcü Kostas Mitroglou'yu 1,5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
IHAAW192956-SPO/31-01-2019
- Galatasaray, Yunan golcü Kostas Mitroglou'yu 1,5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. 31.01.2019 19: 29: 56 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 08:38 Kaynak: İHA
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