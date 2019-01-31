Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Yunan Golcü Kostas Mitroglou'yu 1,5 Yıllığına Kiralık Olarak Kadrosuna Kattı.

Galatasaray, Yunan Golcü Kostas Mitroglou'yu 1,5 Yıllığına Kiralık Olarak Kadrosuna Kattı.

10 dakika önce

IHAAW192956-SPO/31-01-2019- Galatasaray, Yunan golcü Kostas Mitroglou'yu 1,5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Galatasaray, Yunan Golcü Kostas Mitroglou'yu 1,5 Yıllığına Kiralık Olarak Kadrosuna Kattı., System.String[]
IHAAW192956-SPO/31-01-2019

- Galatasaray, Yunan golcü Kostas Mitroglou'yu 1,5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. 31.01.2019 19: 29: 56 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 08:38 Kaynak: İHA

Galatasaray, Spor
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