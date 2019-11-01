Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Yunus Akgün ile sözleşmeyi uzattı
Son Dakika Spor Galatasaray, Yunus Akgün ile sözleşmeyi uzattı

Galatasaray, Yunus Akgün ile sözleşmeyi uzattı

7 saat önce

Galatasaray Kulübü, 19 yaşındaki futbolcu Yunus Akgün ile olan sözleşmeyi uzattı.

Galatasaray, Yunus Akgün ile sözleşmeyi uzattı, System.String[]

Galatasaray Kulübü, 19 yaşındaki futbolcu Yunus Akgün ile olan sözleşmeyi uzattı.

Galatasaray Sportif AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, Yunus Akgün ile 2023-2024 sezonuna kadar geçerli olmak üzere sözleşme yenilendiği bildirildi.

Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır." denildi.

Ayrıca, sarı-kırmızılı kulübün 16 yaşındaki futbolcu Emin Bayram ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzaladığı belirtildi.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 06:02 Kaynak: AA
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