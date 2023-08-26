Galatasaray, Yunus Akgün'ü Leicester City'e şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile kiraladı - Son Dakika

Galatasaray, Yunus Akgün'ü Leicester City'e şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile kiraladı

Son Güncelleme: 26.08.2023 23:24

Galatasaray, Yunus Akgün'ün Leicester City'e kiralandığını açıkladı. Anlaşmaya göre, Leicester City, Galatasaray'a 500.000 euro geçici transfer bedeli ödeyecek. Ayrıca, Akgün'ün gelecekteki bir transferinden elde edilecek kârın %15'i de Galatasaray'a ödenecek. Yunus'un şarta bağlı transfer bedeli ise 9 milyon euro.

Süper Lig devi Galatasaray, 23 yaşındaki yıldız futbolcusu Yunus Akgün'ü şarta bağlı opsiyon ile İngiliz ekibi Leicester City'e kiraladı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

"Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün 2023-2024 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Leicester City Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Leicester City Football Club Limited, şirketimize 500.000 euro geçici transfer bedeli ödeyecektir.

ŞARTA BAĞLI TRANSFER BEDELİ 9 MİLYON EURO

Futbolcunun şarta bağlı transfer bedeli 9.000.000 eurodur. Ayrıca, Leicester City Football Club Limited'e futbolcunun transferinin gerçekleşmesi ve ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli kârının %15'i şirketimize ödenecektir."

Galatasaray, Yunus Akgün'ü Leicester City'e şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile kiraladı

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Son Dakika Futbol Galatasaray, Yunus Akgün'ü Leicester City'e şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile kiraladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray, Yunus Akgün'ü Leicester City'e şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile kiraladı - Son Dakika
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