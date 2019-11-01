Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzattı
Son Dakika Spor Galatasaray, Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzattı

Galatasaray, Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzattı

6 saat önce

Galatasaray, 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzattı.

Galatasaray, Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzattı, System.String[]

Galatasaray, 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzattı.


Sarı-kırmızılı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP), Yunus Akgün'ün sözleşmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır" denildi. - İSTANBUL

Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:42 Kaynak: İHA
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