Galatasaray, Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzattı
6 saat önce
Galatasaray, 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzattı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:42 Kaynak: İHA
Galatasaray, 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzattı.
Sarı-kırmızılı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP), Yunus Akgün'ün sözleşmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır" denildi. - İSTANBUL
Fenerbahçe Beko evinde Zalgiris'e 79-76 yenildi Fatih Terim'den flaş Falcao açıklaması: 10 gün daha yok Babel gol sayısını 4'e yükseltti Fatih Terim Teknik Direktörlük kariyerinde ilk kez sarı kart gördü