Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzattı
Son Dakika Spor Galatasaray, Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzattı

Galatasaray, Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzattı

6 saat önce

Galatasaray Kulübü, altyapıdan yetişen Yunus Akgün'ün sözleşmesinin 2023-2024 sezonuna kadar uzatıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray, Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzattı, System.String[]

Galatasaray Kulübü, altyapıdan yetişen Yunus Akgün'ün sözleşmesinin 2023-2024 sezonuna kadar uzatıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Yunus Akgün'ün sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır" denildi.Öte yandan akademinin bir diğer ismi Emin Bayram ile de 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalandı.


Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:51 Kaynak: DHA
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