Galatasaray, Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzattı
6 saat önce
Galatasaray, 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzattı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:55 Kaynak: İHA
Galatasaray, 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzattı.
Sarı-kırmızılı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP), Yunus Akgün'ün sözleşmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır" denildi.
(İHA)
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