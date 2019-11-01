Galatasaray, Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzattı

Galatasaray, 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzattı.

Sarı-kırmızılı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP), Yunus Akgün'ün sözleşmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır" denildi.

(İHA)