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Galatasaray, Yuto Nagatomo ve Luyindama'yı TFF'ye bildirilen takım listesine dahil etmedi.
6 saat önce
Galatasaray, Yuto Nagatomo ve Luyindama'yı TFF'ye bildirilen takım listesine dahil etmedi. Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:41 Kaynak: İHA
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