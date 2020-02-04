Galatasaray, Yuto Nagatomo ve Luyindama'yı TFF'ye bildirilen takım listesine dahil etmedi. - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray, Yuto Nagatomo ve Luyindama'yı TFF'ye bildirilen takım listesine dahil etmedi. - Son Dakika Spor

Galatasaray, Yuto Nagatomo ve Luyindama'yı TFF'ye bildirilen takım listesine dahil etmedi.

6 saat önce

Galatasaray, Yuto Nagatomo ve Luyindama'yı TFF'ye bildirilen takım listesine dahil etmedi.

Galatasaray, Yuto Nagatomo ve Luyindama'yı TFF'ye bildirilen takım listesine dahil etmedi., System.String[]

Galatasaray, Yuto Nagatomo ve Luyindama'yı TFF'ye bildirilen takım listesine dahil etmedi. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Yuto Nagatomo, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:41 Kaynak: İHA
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