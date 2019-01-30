Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final'de Hatayspor ile Eşleşti.
1 saat önce
IHAAW141213-SPO/30-01-2019- Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final'de Hatayspor ile eşleşti.
IHAAW141213-SPO/30-01-2019
- Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final'de Hatayspor ile eşleşti. 30.01.2019 14: 12: 13 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:18 Kaynak: İHA
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