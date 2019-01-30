Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final'de Hatayspor ile Eşleşti.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final'de Hatayspor ile Eşleşti.

1 saat önce

IHAAW141213-SPO/30-01-2019- Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final'de Hatayspor ile eşleşti.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final'de Hatayspor ile Eşleşti., System.String[]
IHAAW141213-SPO/30-01-2019

- Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final'de Hatayspor ile eşleşti. 30.01.2019 14: 12: 13 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:18 Kaynak: İHA

Hatayspor, Türkiye Kupası, Galatasaray, Spor
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