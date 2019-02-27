Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde 2-0 Kazandığı Maçın Rövanşında Deplasmanda...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde 2-0 Kazandığı Maçın Rövanşında Deplasmanda...

1 saat önce

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Hatayspor'a 4-2 yenilmesine rağmen yarı finale çıktı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde 2-0 Kazandığı Maçın Rövanşında Deplasmanda..., System.String[]
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Hatayspor'a 4-2 yenilmesine rağmen yarı finale çıktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:13 Kaynak: AA

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