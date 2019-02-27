Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde 2-0 Kazandığı Maçın Rövanşında Deplasmanda...
1 saat önce
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Hatayspor'a 4-2 yenilmesine rağmen yarı finale çıktı.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:13 Kaynak: AA
Levent Tüzemen'den İsmail Çipe'ye Büyük Tepki: Sen Nasıl Bir Kalecisin?
Galatasaray, BB Erzurumspor Maçının 19.00'da Oynanacağını Açıkladı
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den İstiklal Marşı Göndermesi