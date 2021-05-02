Galatasaray zirve takibini sürdürdü

Süper Lig'de deplasmanda Gençlerbirliği'ni mağlup eden Galatasaray zirve takibine devam etti. Sarı-kırmızılılar 40. haftada sahasında lider Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 39. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşan Galatasaray sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle zirve takibini sürdürdü. Aslan lider Beşiktaş ile 6 puanlık farkı korurken, Fenerbahçe'nin ise maç fazlasıyla 2 puan önüne geçti.

Galatasaray gelecek hafta sahasında Beşiktaş ile derbide tamam-devam maçına çıkacak.

((Oğuzhan Ort/İHA)