Galatasaray zirve yolunda 3 puan hedefliyor! Canlı anlatım

Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Galatasaray, 31. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor'u Türk Telekom Stadı'nda konuk ediyor. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'la Fenerbahçe'nin karşılaştığı haftada 3 puan alarak zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Son 2 maçında 4 puan toplayarak toparlanma sinyalleri veren sarı-kırmızılılar, Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı haftada hata yapmayarak zirve yarışındaki iddiasını artırmak istiyor. Kötü gidişatına Hatayspor karşısında son veren Çaykur Rizespor ise Bülent Uygun yönetiminde puan ya da puanlar hedefliyor. Galatasaray'da Emre Taşdemir sakatlığı, Taylan Antalyalı ise kart cezası nedeniyle Rizespor'a karşı forma giyemiyor. Saat 19.00'da başlayan ve Volkan Bayarslan'ın yönettiği mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz. İki takımın sahaya çıktığı 11'ler şöyle; GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Etebo, Gedson, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Falcao, Mostafa Mohamed ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Selim, İsmail, Sabo, Baiano, Djokovic, Boldrin, Samudio, Skoda MAÇTAN DAKİKALAR Dakika 2: Galatasaray savunmasındaki büyük hata sonrası araya giren ve topu kapan Samudio, karşı karşıya pozisyonda Muslera'nın üzerinden harika bir aşırtmayla topu ağlara yolladı: 0-1

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