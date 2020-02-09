Galatasaray zirveye yürüyor

Galatasaray, Kasımapaşa galibiyetiyle ligde üst üste 5. maçından da zaferle ayrılırken, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin de puan kaybetmesiyle zirveye yaklaştı.



Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, 7. Dakikada Yassine Meriah'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. 22. dakikada kazanılan penaltı sonrasında topun başına geçen Adem Büyük skoru 2-0'a getirdi. İlk yarının sonucunu Adem tayin etti ve 41. dakikada attığı golle 3-0 yaptı. İkinci yarıda başka gol olmayınca Cimbom sahadan 3-0 galip ayrıldı ve rakiplerinin puan kaybettiği haftada zirveye bir adım daha da yaklaştı. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 39'a çıkarırken, Paşa ise 16 puanda kaldı.



Aslan seriyi sürdürdü



Galatasaray, Kasımpaşa galibiyetiyle ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte Süper Lig'de üst üste 5. galibiyetini aldı. Cimbom, bu süreçte Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor ve Kasımpaşa'yı mağlup etti.



Adem'den bu sezonki 5. gol



Radamel Falcao'nun yokluğunda hücumda en öndeki isim olan Adem Büyük, Kasımpaşa karşısında takımını sırtlayan isim oldu. İyi performansını sürdüren Adem, bu maçta da attığı 2 golle son 3 haftada rakip fileleri 4 kez havalandırmış oldu. 32 yaşındaki futbolcunun ligde 5, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Türkiye Kupası'nda da 1'er golü bulunuyor.



Mariano'dan 3 hafta 3 asist



Sarı-kırmızılıların sağ beki Mariano ligin ikinci yarısında gösterdiği başarılı performansla dikkatleri çekiyor. Brezilyalı futbolcu ligde Adem Büyük'ün golünde verdiği pasla son 3 maçta 3. asist yapmış oldu. 33 yaşındaki futbolcu bu sezon 4. Asistine ulaşmış oldu.



Sarrachi sakatlandı



Sakatlığının ardından Kasımpaşa maçıyla birlikte sahalara dönen Marcelo Saracchi, karşılaşmanın başında talihsizlik yaşadı. Müsabakanın 3. dakikasında bir pozisyonda sakatlanan Sarrachi çıkmak zorunda kaldı. 21. yaşındaki futbolcu yerini Martin Linnes'e bıraktı. Uruguaylı futbolcunun çıkarken üzgün olduğunu gözlendi.



Bu sezon ilk kez deplasmanda üst üste kazandı



Galatasaray, Kasımpaşa galibiyetiyle Süper Lig'de deplasmanda bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet almış oldu. Sarı-kırmızılıları Paşa'dan önce de Konyaspor'u dış sahada 3-0'lık skorla mağlup etmişti.



Taraftarlar deplasman tribününü doldurdu



Kasımapaşa deplasmanında Galatasaray taraftarları takımını yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar deplasman tribününü tamamen doldururken, maç boyunca tezahüratlarıyla takımını destekte bulundu. - İSTANBUL