Galatasaray, zorlu Sivas deplasmanında! Canlı anlatım - Son Dakika

Galatasaray, zorlu Sivas deplasmanında! Canlı anlatım

08.11.2020 18:57
Galatasaray, zorlu Sivas deplasmanında! Canlı anlatım, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında bugün deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray,Alanyaspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kaybettiği haftada kazanarak avantaj sağlamak istiyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a konuk oluyor. Geçtiğimiz hafta Ankaragücü'nü sahasında mağlup eden sarı-kırmızılılar, Sivasspor karşısında 3 puan alıp Alanyaspor ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada zirveyle arasındaki puan farkını kapatmayı amaçlıyor.

Galatasaray'da sakatlığı süren Saracchi'nin yerine Emre Taşdemir, Falcao'nun yerine ise Arda Turan ilk 11'de yer alırken Ryan Babel forvet bölgesinde sarı-kırmızılıların gol umudu olacak.

SİVAS'TA 3 EKSİK VAR

Avrupa Ligi'nde Karabağ'ı mağlup eden Sivasspor ise alacağı galibiyetle ligdeki gidişatını da düzeltmeyi hedefliyor. Sivasspor'da Appindangoye, Jorge Felix ve Ziya Erdal sakatlıkları nedeniyle bu maçta oynayamayacak.

Saat 19.00'da başlayan mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İşte iki takımın sahaya çıktığı 11'ler;

SİVASSPOR: Samassa, Goiano, Caner, Camara, Uğur, Hakan, Robin Yalçın, Fayçal Fajr, Max Gradel, Kayode, Yatabare

GALATASARAY: Okan, Omar, Luyindama, Saracchi, Emre Taşdemir, Taylan, Belhanda, Feghouli, Emre Kılınç, Arda, Babel

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 18: Feghouli'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Belhanda'nın köşeye gelişine vuruşu ağları havalandırdı.

Galatasaray, zorlu Sivas deplasmanında! Canlı anlatım

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Son Dakika Spor Galatasaray, zorlu Sivas deplasmanında! Canlı anlatım - Son Dakika Spor


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