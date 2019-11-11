Galatasaraylı Andone'nin sağ diz iç yan bağında yırtık tespit edildi
7 saat önce
Galatasaray'ın Rumen santrforu Florin Andone'nin sağ diz iç yan bağında yırtık tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:00 Kaynak: AA
Galatasaray'ın Rumen santrforu Florin Andone'nin sağ diz iç yan bağında yırtık tespit edildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep FK maçında sakatlık yaşayan Andone'nin Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde tetkikleri yapıldı.
Sağ diz iç yan bağında yırtık, ön çapraz bağında gerilme ve kısmi hasar tespit edilen Andone'nin tedavisine başlandı.
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