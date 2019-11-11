Son Dakika Haberleri: Galatasaraylı Andone'nin sağ diz iç yan bağında yırtık tespit edildi
Son Dakika Spor Galatasaraylı Andone'nin sağ diz iç yan bağında yırtık tespit edildi

Galatasaraylı Andone'nin sağ diz iç yan bağında yırtık tespit edildi

7 saat önce

Galatasaray'ın Rumen santrforu Florin Andone'nin sağ diz iç yan bağında yırtık tespit edildi.

Galatasaraylı Andone'nin sağ diz iç yan bağında yırtık tespit edildi, System.String[]

Galatasaray'ın Rumen santrforu Florin Andone'nin sağ diz iç yan bağında yırtık tespit edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep FK maçında sakatlık yaşayan Andone'nin Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde tetkikleri yapıldı.

Sağ diz iç yan bağında yırtık, ön çapraz bağında gerilme ve kısmi hasar tespit edilen Andone'nin tedavisine başlandı.

Galatasaray, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:00 Kaynak: AA
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