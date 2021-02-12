Galatasaray'ın itirazını reddeden Tahkim Kurulu, Arda Turan'ın 2 maçlık cezasını onadı

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Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda Turan için yaptığı itirazı reddetti. 2 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası alan yıldız futbolcunun cezası onandı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Galatasaray A.Ş.'nin futbolcusu Arda Turan ile ilgili PFDK'nın 10.02.2021 tarihli E.2020-2021/659 – K.2020-2021/830 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray A.Ş.'nin futbolcusu Arda Turan'nın, hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4 maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."