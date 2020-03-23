Son Dakika › Spor › Galatasaraylı basketbolcu Göksenin Köksal baba oldu - Son Dakika Spor
Galatasaraylı basketbolcu Göksenin Köksal baba oldu
6 saat önce
Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı'nın kaptanı Göksenin Köksal baba oldu.
Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı'nın kaptanı Göksenin Köksal baba oldu.
Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, Göksenin Köksal'ın eşi Simay Köksal'ın bir erkek bebek dünyaya getirdiği bildirildi.
Sarı-kırmızılı kulüp, Ayaz adı verilen bebeğe sağlıklı, mutlu ve uzun bir yaşam diledi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:26 Kaynak: AA
Son Dakika Mustafa Cengiz, 65 yaş üstüne sınırlama getirildiği için görevlerini Yusuf Günay'a devretti Spor dünyasından Abdurrahim Albayrak ve eşi için geçmiş olsun mesajı Abdurrahim Albayrak'ın komşuları tedirgin: Kimse dışarı çıkmıyor Ahmet Nur Çebi: Ligler Haziran sonuna sarkarsa, bu haliyle tescil edilebilir