Galatasaraylı basketbolcu Göksenin Köksal baba oldu

Sarı-kırmızılı kulüp, Ayaz adı verilen bebeğe sağlıklı, mutlu ve uzun bir yaşam diledi.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, Göksenin Köksal'ın eşi Simay Köksal'ın bir erkek bebek dünyaya getirdiği bildirildi.

Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı'nın kaptanı Göksenin Köksal baba oldu.

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