Galatasaraylı basketbolcu Meltem Yıldızhan'ın sağ el tarak kemiğinde kırık tespit edildi
23.11.2020 18:27
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Meltem Yıldızhan'ın sağ el tarak kemiğinde kırık tespit edildi.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Meltem Yıldızhan'ın sağ el tarak kemiğinde kırık tespit edildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Meltem Yıldızhan, 23 Kasım tarihinde yapılan antrenmanda eline aldığı darbe sonucunda ileri tetkiklerinin yapılması için sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler'de kontrollerden geçmiştir. Oyuncumuzun yapılan kontrollerinde sağ el tarak kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Bu hafta içi operasyonu planlanan oyuncumuzun rehabilitasyon süreci iki ay olarak öngörülmektedir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, başarılı bir rehabilitasyon süreci geçirmesini temenni ederiz." ifadeleri yer aldı.
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