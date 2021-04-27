Galatasaraylı basketbolcu Pierre Jackson sezonu kapattı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda sakatlık geçiren ABD'li basketbolcu Pierre Jackson, sezonu kapattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Pierre Jackson'ın sağ üst adalesinde ikinci derecede zorlanma tespit edildiği belirtilerek, "Tedavi süreci gereğince oyuncumuz 2020-2021 sezonunun geri kalanında forma giyemeyecektir. Pierre Jackson'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, başarılı bir tedavi süreci geçirmesini temenni ederiz." denildi.