Son Dakika Haberleri: Galatasaraylı Berke Saka, 27 Yıllık Rekoru Tarihe Gömdü

Galatasaraylı Berke Saka, 27 Yıllık Rekoru Tarihe Gömdü

6 dakika önce

Galatasaray Spor Kulübü Yüzme şubesi Yıldız Takım sporcusu Berke Saka(2003), Türkiye'de ilk defa düzenlenen Uluslararası Edirne Kupası Yüzme Şampiyonası'nda 200 metre sırtüstü müsabakasında 2: 03.

Galatasaraylı Berke Saka, 27 Yıllık Rekoru Tarihe Gömdü, System.String[]
Galatasaray Spor Kulübü Yüzme şubesi Yıldız Takım sporcusu Berke Saka(2003), Türkiye'de ilk defa düzenlenen Uluslararası Edirne Kupası Yüzme Şampiyonası'nda 200 metre sırtüstü müsabakasında 2: 03.02 derecesi ile yıldızlar kategorisinde yeni Türkiye rekorunun sahibi ve bu derece ile açık yaş şampiyonu oldu.

Bu derece ile de Saka, 27 yıl önce Derya Büyükuncu'nun sahibi olduğu rekoru da egale etmiş oldu.




SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:15 

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aldatma İddialarıyla Gündeme Gelen Masterchef Somer Sivrioğlu, Eşinin Yanına Dönüyor ABD, Vatandaşlarına Türkiye İçin Yaptığı Seyahat Uyarısını Güncelledi

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Eşiyle Sokakta Dans Etti Türkler Mali Okuryazarlıkta Rusları Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 15:21:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaraylı Berke Saka, 27 Yıllık Rekoru Tarihe Gömdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]