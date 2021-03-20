Galatasaraylı DeAndre Yedlin, penaltı ve kırmızı kart için özür diledi

Galatasaray'ın ABD'li savunma oyuncusu DeAndre Yedlin, Süper Lig'in 31. haftasında 4-3 kaybettikleri Çaykur Rizespor maçında penaltıya neden olması ve kırmızı kart görmesinden dolayı özür diledi.

Yedlin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray'da ilk golümü attığım gecenin daha farklı tamamlanmasını isterdim ama maalesef hiç arzu etmediğimiz bir son yaşadık. İçinde bulunduğum penaltı pozisyonu ve takımımı yalnız bıraktığım için çok üzgünüm. Herkesten özür diliyorum. Sezon sonuna kadar tüm gücümüzle mücadele edip, taraftarımıza hak ettikleri mutluluğu yaşatmak için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türk Telekom Stadı'nda dün oynanan müsabakanın 14. dakikasında fileleri havalandıran Yedlin, 52. dakikada Çaykur Rizespor'un kazandığı penaltıya neden oldu. Yedlin, 78. dakikada ise ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.