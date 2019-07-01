Son Dakika Haberleri: Galatasaraylı Diagne'den ayrılık açıklaması
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Galatasaraylı Diagne'den ayrılık açıklaması

1 saat önce

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı kulüple 4 yıllık anlaşması olduğunu ve kalmaya karar verdiğini belirtti.

Galatasaraylı Diagne'den ayrılık açıklaması, System.String[]
Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı kulüple 4 yıllık anlaşması olduğunu ve kalmaya karar verdiğini belirtti.
Senegal Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosunda bulunan Diagne, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Galatasaray'ın devre arasında Kasımpaşa'dan transfer ettiği 27 yaşındaki santrfor, "Dört yıllık sözleşmem var. Kalmaya karar verdim çünkü hakkımda çok konuşuyorsunuz. Size söylüyorum artık beni konuşmayın. Nereye gideceğime ben karar veririm." ifadelerini kullandı.
Transferde adı Arap kulüpleriyle yazılan Diagne, " Suudi Arabistan'a gitmiyorum, anladınız mı?" ifadesini paylaştı.
UEFA Finansal Fair Play kriterleri nedeniyle oyuncu satmadan transfer yapamayan Galatasaray, yüksek bonservis ücretiyle alınan Diagne'yi iyi bir bedelle elden çıkararak transferde hareket imkanı yakalamayı planlıyor.
Mbaye Diagne, Süper Lig'de geride kalan sezonda 30 golle bir sezonda en çok gol atan futbolcu unvanını ele geçirmişti.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:59 Kaynak: AA
Mbaye Diagne, Galatasaray, Spor
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