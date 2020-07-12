Galatasaraylı Emin Bayram: 'Golü benim yüzümden yedik, özür dilerim'

Süper Lig'de Ankaragücü'ne 1-0 mağlup olan Galatasaray'da sahaya kaptan olarak çıkan ve penaltı pozisyonunun içinde yer alan Emin Bayram, maç sonunda açıklamalar yaptı.







Taraftarlardan özür dileyen Emin Bayram şu ifadeleri kullandı:



Fatih Hoca'ya teşekkür ederim. Sorumluluğumun farkındaydım, elimden geleni yaptım ama penaltıya sebep oldum.



Özür dilerim, hatamı burada uzun yıllar kalarak ödeyeceğim.



Martin Linnes ise "Geçen haftalardaki sıkıntımız bu hafta da devam etti. Oyunu kontrol eden, daha fazla pas yapan, daha çok mücadele eden takım biziz ancak üçüncü bölgede skor yapmakta çok zorlanıyoruz, gol atamıyoruz" şeklinde konuştu"