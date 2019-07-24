Galatasaraylı Emre'nin acı günü
32 dakika önce
Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba'nın dedesi Selveri Akbaba(90), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:09 Kaynak: DHA
Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba
'nın dedesi Selveri Akbaba(90), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Galatasaray formasıyla top koşturan Emre Akbaba'nın Adilcevaz
ilçesinde yaşayandedesi Selveri Akbaba, dün gece evinde kalp krizi geçirerek, yaşama veda etti. Dede Akbaba, bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Atatürk Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Yakınları ile sevenlerinin acılı aileyi yalnız bırakmadığı cenazeye futbolcu Emre Akbaba, tedavisi nedeniyle katılamadı.
- Adilcevaz
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