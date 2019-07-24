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Galatasaraylı Emre'nin acı günü

32 dakika önce

Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba'nın dedesi Selveri Akbaba(90), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Galatasaraylı Emre'nin acı günü, System.String[]
Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba'nın dedesi Selveri Akbaba(90), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Galatasaray formasıyla top koşturan Emre Akbaba'nın Adilcevaz ilçesinde yaşayandedesi Selveri Akbaba, dün gece evinde kalp krizi geçirerek, yaşama veda etti. Dede Akbaba, bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Atatürk Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Yakınları ile sevenlerinin acılı aileyi yalnız bırakmadığı cenazeye futbolcu Emre Akbaba, tedavisi nedeniyle katılamadı.


- Adilcevaz
Emre Akbaba, Kalp Krizi, Adilcevaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:09 Kaynak: DHA
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