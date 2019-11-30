Son Dakika Haberleri: Galatasaraylı eski yönetici Ural Aküzüm'den Ergin Ataman paylaşımı!
Son Dakika Spor Galatasaraylı eski yönetici Ural Aküzüm'den Ergin Ataman paylaşımı! - Son Dakika Spor

Galatasaraylı eski yönetici Ural Aküzüm'den Ergin Ataman paylaşımı!

6 saat önce

Ural Aküzüm, Spor Arena'nın tweetini alıntılayarak şu paylaşımı yaptı;Siz kimsiniz ki Türkiye'ye kupalar kazandırmış, bayrağımızı dalgalandırmış milli hocayı güvenliğe talimat verip içeri aldırmıyorsunuz?Bu ne keyfilik?Bundan sonra Arap müşterilerinizle başbaşa kalırsınız..

Galatasaraylı eski yönetici Ural Aküzüm'den Ergin Ataman paylaşımı!, System.String[]

Ural Aküzüm, Spor Arena'nın tweetini alıntılayarak şu paylaşımı yaptı;


Siz kimsiniz ki Türkiye'ye kupalar kazandırmış, bayrağımızı dalgalandırmış milli hocayı güvenliğe talimat verip içeri aldırmıyorsunuz?


Bu ne keyfilik?


Bundan sonra Arap müşterilerinizle başbaşa kalırsınız..


#bebekotelboykot



Siz kimsiniz ki Türkiye'ye kupalar kazandırmış, bayrağımızı dalgalandırmış milli hocayı güvenliğe talimat verip içeri aldırmıyorsunuz?


Bu ne keyfilik?


Bundan sonra Arap müşterilerinizle başbaşa kalırsınız..

Ural Aküzüm, Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:44 
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