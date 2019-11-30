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Galatasaraylı eski yönetici Ural Aküzüm'den Ergin Ataman paylaşımı!
6 saat önce
Ural Aküzüm, Spor Arena'nın tweetini alıntılayarak şu paylaşımı yaptı;Siz kimsiniz ki Türkiye'ye kupalar kazandırmış, bayrağımızı dalgalandırmış milli hocayı güvenliğe talimat verip içeri aldırmıyorsunuz?Bu ne keyfilik?Bundan sonra Arap müşterilerinizle başbaşa kalırsınız..
Ural Aküzüm, Spor Arena'nın tweetini alıntılayarak şu paylaşımı yaptı;
Siz kimsiniz ki Türkiye'ye kupalar kazandırmış, bayrağımızı dalgalandırmış milli hocayı güvenliğe talimat verip içeri aldırmıyorsunuz?
Bu ne keyfilik?
Bundan sonra Arap müşterilerinizle başbaşa kalırsınız..
#bebekotelboykot
Siz kimsiniz ki Türkiye'ye kupalar kazandırmış, bayrağımızı dalgalandırmış milli hocayı güvenliğe talimat verip içeri aldırmıyorsunuz?
Bu ne keyfilik?
Bundan sonra Arap müşterilerinizle başbaşa kalırsınız..
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:44
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