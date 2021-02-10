Galatasaraylı Fernando Muslera, bu sezon bir maçta ilk kez 3 gol yedi

Son Dakika: Alanyaspor'a evinde 3-2 mağlup olan Galatasaray, kupaya veda etti

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Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Aytemiz Alanyaspor maçıyla bu sezon bir ilki yaşadı.

Uzun bir sakatlık döneminin ardından sahalara yeni dönen Uruguaylı kaleci, 6. resmi maçına çıktı. Bu müsabakalarda sergilediği iyi performansla dikkati çeken tecrübeli file bekçisi, ilk kez kalesinde 3 gol gördü.

Muslera'nın kalede olduğu son 5 maçı kazanan Galatasaray, bu süreçte sadece 2 maçta 1'er gol yedi.