Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı
17.11.2020 12:11
Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Arda Turan, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Dün yapılan Kovid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi ve izolasyon altındayım. En kısa sürede görüşmek üzere." ifadelerine yer verdi.
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