Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Arda Turan, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Dün yapılan Kovid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi ve izolasyon altındayım. En kısa sürede görüşmek üzere." ifadelerine yer verdi.