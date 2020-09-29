Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, Rangers maçında forma giyemeyecek - Son Dakika

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, Rangers maçında forma giyemeyecek

Galatasaray'da gribal enfeksiyon ve yüksek ateş şikayeti olan Arda Turan'ın, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki Rangers maçında forma giyemeyeceği açıklandı.

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, Rangers maçında forma giyemeyecek, System.String[]

Galatasaray'da gribal enfeksiyon ve yüksek ateş şikayeti olan Arda Turan'ın, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki Rangers maçında forma giyemeyeceği açıklandı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu negatif çıkan ve çekilen akciğer tomografisi temiz olan Arda Turan'ın, gribal enfeksiyon ve yüksek ateş şikayeti nedeniyle Glasgow'a gidecek kafilede yer almayacağı belirtildi.

Oyuncular, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar için bu sabah gerçekleştirilen Kovid-19 testlerinin de negatif sonuçlandığı kaydedildi.

Arda Turan, Play Off, Rangers, Ateş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 23:41 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, Rangers maçında forma giyemeyecek - Son Dakika Spor

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