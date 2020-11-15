Galatasaraylı futbolcu Babel, Kovid-19 şüphesiyle Hollanda Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı

Hollanda Milli Takımı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, 3 Kovid-19 testi negatif çıkan Babel'in kendisini iyi hissetmediği belirtildi.

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