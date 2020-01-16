Son Dakika › Spor › Galatasaraylı futbolcu Belhanda: 'Galatasaray'da kalacağıma bahse girerim' - Son Dakika Spor
Galatasaraylı futbolcu Belhanda: "Galatasaray'da kalacağıma bahse girerim"
6 saat önce
Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda, sarı-kırmızılı takımdan ayrılmayacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 06:20 Kaynak: AA
Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda, sarı-kırmızılı takımdan ayrılmayacağını açıkladı.
Twitter'daki sosyal medya hesabından başka bir kullanıcıya yanıt veren 29 yaşındaki Faslı futbolcu, "Galatasaray'da kalacağıma bahse girerim. Sezonun ilk yarısı zordu ancak üç yılda alınacak üçüncü şampiyonluk var." ifadelerini kullandı.
Belhanda'nın sözleşmesi gelecek yıl mayıs sonunda bitecek.
Son Dakika Younes Belhanda ayrılık iddialarına son noktayı koydu Galatasaray, Batuhan Şen'i Hekimoğlu Trabzon'a kiraladı Galatasaray, gelir artışı ve net kar-zarar dengesinde Avrupa devlerini geride bıraktı Davlet Bahçeli'den MHP'li vekile sürpriz hediye: Ömrüm boyunca gururla mahfuz tutacağım