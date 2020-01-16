Galatasaraylı futbolcu Belhanda: "Galatasaray'da kalacağıma bahse girerim" - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaraylı futbolcu Belhanda: 'Galatasaray'da kalacağıma bahse girerim' - Son Dakika Spor

Galatasaraylı futbolcu Belhanda: "Galatasaray'da kalacağıma bahse girerim"

6 saat önce

Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda, sarı-kırmızılı takımdan ayrılmayacağını açıkladı.

Galatasaraylı futbolcu Belhanda:

Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda, sarı-kırmızılı takımdan ayrılmayacağını açıkladı.

Twitter'daki sosyal medya hesabından başka bir kullanıcıya yanıt veren 29 yaşındaki Faslı futbolcu, "Galatasaray'da kalacağıma bahse girerim. Sezonun ilk yarısı zordu ancak üç yılda alınacak üçüncü şampiyonluk var." ifadelerini kullandı.

Belhanda'nın sözleşmesi gelecek yıl mayıs sonunda bitecek.

Younes Belhanda, Galatasaray, Twitter, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 06:20 Kaynak: AA
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