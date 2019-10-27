Son Dakika Haberleri: Galatasaraylı futbolcu Donk, derbide yok
Son Dakika Spor Galatasaraylı futbolcu Donk, derbide yok

Galatasaraylı futbolcu Donk, derbide yok

1 saat önce

Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk, takımının Süper Lig'in 9. haftasında bugün Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın kadrosunda yer almayacak.

Galatasaraylı futbolcu Donk, derbide yok, System.String[]

Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk, takımının Süper Lig'in 9. haftasında bugün Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın kadrosunda yer almayacak.

Hollandalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, oğlunun ameliyat edilmesi nedeniyle derbide olmayacağını duyurdu.

Donk, "Oğlum bugün başarılı bir ameliyat geçirdi ve onun yanında olmalıydım. Bu sebeple bugün derbide sadece tüm kalbim ve inancımla takımımı destekliyor olacağım." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş ile Galatasaray arasında Vodafone Park'ta oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 05:04 Kaynak: AA
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