Galatasaraylı futbolcu Feghouli, PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan Sofiane Feghouli, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 7 Temmuz 2020 tarihli disiplin sevkleri kararlarını açıkladı.

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakan Feghouli, kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Öte yandan Fenerbahçe 'nin Göztepe ile oynadığı maçta ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Serdar Aziz de hakareti nedeniyle PFDK'ya sevk edilen isimler arasında yer aldı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

1- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü'nün 03.07.2020 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11, 6/12 ve 8/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü Başkanı ALİ ÇETİN'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 07.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü idarecisi FİKRET ONUR'un aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 07.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü idarecisi ALİ FIRAT'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 ve 8/3 maddeleri uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 07.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü'nün 03.07.2020 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş Kulübü Başkanı MEHMET BÜYÜKEKŞİ'nin aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 8/3 maddesi uyarınca 07.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş Kulübü idarecisi MÜSLÜM ÖZMEN'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 8/3 maddesi uyarınca 07.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübü görevlisi YUSUF YILMAZ'nın 04.07.2020 tarihinde oynanan BTC TURK YENİ MALATYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübü kaleci antrenörü İLKER AVCIBAY'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübü futbolcusu MURAT YILDIRIM'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübü görevlisi MURAT ALPAY'ın aynı müsabakadaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 07.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü idarecisi EMRAH ATASOY'un 04.07.2020 tarihinde oynanan BTC TURK YENİ MALATYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü kaleci antrenörü ÜMİT ŞAHİN'in 04.07.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12 maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü antrenörü ATİLA GERİN'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12 maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi İLKER KIREKER'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12 maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi OKAN ELMAS'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatı'nın 6/11 ve 6/12 maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu SERDAR AZİZ'in 04.07.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. uyarınca 05.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü futbolcusu AROUNA KONE'nin 05.07.2020 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 6/3 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

8- GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu SOFIANE FEGHOULI'nın 05.07.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. uyarınca 06.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü antrenörü GÖKHAN ÜNAL'ın 06.07.2020 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü masörü MURAT KARAKAYA'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü idarecisi MUSTAFA TOKGÖZ'ün aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü idarecisi SÜLEYMAN AKIN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.