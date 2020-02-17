Galatasaraylı futbolcu Lemina'nın adalesinde zorlanma tespit edildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaraylı futbolcu Lemina'nın adalesinde zorlanma tespit edildi - Son Dakika Spor

Galatasaraylı futbolcu Lemina'nın adalesinde zorlanma tespit edildi

11 dakika önce

Galatasaraylı futbolcu Mario Lamina'nın sağ üst arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiği bildirildi.

Galatasaraylı futbolcu Lemina'nın adalesinde zorlanma tespit edildi, System.String[]

Galatasaraylı futbolcu Mario Lamina'nın sağ üst arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'de dün oynanan BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinin son anlarında sakatlanarak oyundan çıkan Lemina'nın durumuna ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Oyuncumuz Mario Lemina'nın sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesinde yapılan tetkikleri sonrası sağ üst arka adale grubu ve fasyasında orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 07:16 Kaynak: AA
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