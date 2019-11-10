Galatasaraylı futbolcu Marcao, ikinci kez baba oldu
6 saat önce
Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Marcao, ikinci kez babalık sevinci yaşadı.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 08:20 Kaynak: AA
Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Marcao, ikinci kez babalık sevinci yaşadı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Marcao'nun eşi Pamela'nın bir kız çocuğu dünyaya getirdiği bildirildi.
Bebeğe Bella adının verildiği aktarılan açıklamada, "Marcao ve eşi Pamela'yı tebrik eder, yeni doğan kızlarına uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." denildi.
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