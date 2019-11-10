Son Dakika Haberleri: Galatasaraylı futbolcu Marcao, ikinci kez baba oldu
Son Dakika Spor Galatasaraylı futbolcu Marcao, ikinci kez baba oldu

Galatasaraylı futbolcu Marcao, ikinci kez baba oldu

6 saat önce

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Marcao, ikinci kez babalık sevinci yaşadı.

Galatasaraylı futbolcu Marcao, ikinci kez baba oldu, System.String[]

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Marcao, ikinci kez babalık sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Marcao'nun eşi Pamela'nın bir kız çocuğu dünyaya getirdiği bildirildi.

Bebeğe Bella adının verildiği aktarılan açıklamada, "Marcao ve eşi Pamela'yı tebrik eder, yeni doğan kızlarına uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." denildi.

Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 08:20 Kaynak: AA
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