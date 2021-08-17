Galatasaraylı futbolcu Marcao PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Marcao'yu takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre hukuk müşavirliği, Galatasaray'ın GZT Giresunspor ile yaptığı maçtaki hareketi nedeniyle Marcao'nun tedbirli olarak PFDK'ye sevkine karar verdi.

Hukuk müşavirliği Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük, Altay, Yukatel Kayserispor, Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ve GZT Giresunspor'un da çeşitli nedenlerden dolayı kurula gönderdi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak da talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle kurula sevk edildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Balıkesirspor, Tuzlaspor, Bursaspor, Menemenspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kocaelispor ve Bereket Sigorta Ümraniyespor da PFDK'ye gönderilen takımlar oldu.

Kocaelisporlu futbolcu Atila Turan, Bereket Sigorta Ümraniyespor oyuncuları Avdija Vrsajevic ve Yusuf Emre Gültekin ile takımın yardımcı antrenörü Tayfun Rıdvan Albayrak kurula gönderildi.