Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina'dan derbi açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina'dan derbi açıklaması - Son Dakika Spor

Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina'dan derbi açıklaması

6 saat önce

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Lemina, derbi için iyi hazırlandıklarını dile getirerek, "Derbi bizim için önemli. Yüzde 100 hazır olmam için önümüzde bir hafta var. Hafta boyunca sıkı bir şekilde çalışacağım.

Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina'dan derbi açıklaması, System.String[]

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Lemina, derbi için iyi hazırlandıklarını dile getirerek, "Derbi bizim için önemli. Yüzde 100 hazır olmam için önümüzde bir hafta var. Hafta boyunca sıkı bir şekilde çalışacağım. Formuma kavuşup, sahada yüzde 100'ümü vereceğim." dedi.


Gabonlu futbolcu, sezonun ikinci yarısında yakaladıkları çıkışla ilgili olarak, "İkinci yarıdan itibaren çok farklı bir Galatasaray var. Üst seviyede bir takım ortaya çıktı. Beraber oynadıkça birbirimizi daha iyi tanıyoruz ve bunu sahaya yansıtıyoruz." diye konuştu.


Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Lemina, gelecek planlarıyla ilgili bir soru üzerine, "Ben Galatasaray'da çok mutluyum ancak ne olacağına sezon sonunda bakacağız." ifadesini kullandı.


Mario Lemina, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) nedeniyle maçların seyircisiz oynanması durumunun şu an gündemde olmadığına yönelik açıklamasının sorulması üzerine, "Taraftarlarımız olmadan farklı oluyor. Taraftarımız olduğu zaman bir kişi fazla oynuyor gibiyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:41 
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