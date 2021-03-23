Galatasaraylı futbolcu Mustafa Muhammed'in çantasını çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinde Galatasaraylı futbolcu Mustafa Muhammed'in (24) içinde cüzdanı ve pasaportu bulunan çantasını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Cezayir uyruklu şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 11 Mart'ta Galatasaraylı futbolcu Mustafa Muhammed'in Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinde içinde değerli eşyalarının bulunduğu çantasının çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.
Alışveriş merkezindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.
Polis, Cezayir uyruklu şüpheli Hacene A'yı (32), Fatih'te yakaladı.
Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin, Muhammed'in yanına oturduğu, bir süre sonra çantasını alıp elinde bulunan poşete koyarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA
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