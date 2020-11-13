Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

Galatasaray'ın Norveçli savunma oyuncusu Omar Elabdellaoui, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Omar Elabdellaoui, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Çoğunuzun da bildiği gibi Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Hafif semptomlar gösteriyorum ama genel anlamda iyiyim. İyi dilekler ve mesajlarınız için hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.
- Kaynak: AA
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