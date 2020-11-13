Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı - Son Dakika

Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

13.11.2020 20:01
Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı, System.String[]

Galatasaray'ın Norveçli savunma oyuncusu Omar Elabdellaoui, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray'ın Norveçli savunma oyuncusu Omar Elabdellaoui, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Omar Elabdellaoui, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Çoğunuzun da bildiği gibi Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Hafif semptomlar gösteriyorum ama genel anlamda iyiyim. İyi dilekler ve mesajlarınız için hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Omar Elabdellaoui, Galatasaray, Twitter, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı - Son Dakika Spor


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