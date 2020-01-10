Galatasaraylı futbolcu Onyekuru, sıtmaya yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaraylı futbolcu Onyekuru, sıtmaya yakalandı - Son Dakika Spor

Galatasaraylı futbolcu Onyekuru, sıtmaya yakalandı

6 saat önce

Galatasaraylı futbolcu Henry Onyekuru'nun sıtma hastalığına yakalandığını açıklandı.

Galatasaraylı futbolcu Onyekuru, sıtmaya yakalandı, System.String[]

Galatasaraylı futbolcu Henry Onyekuru'nun sıtma hastalığına yakalandığını açıklandı.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, Onyekuru'nun transfer görüşmeleri öncesi tatil amacıyla gittiği ülkesindeki Nijerya'da sıtma parazitine maruz kaldığı tespit edildiği bildirildi.

Sağlık kontrollerinde herhangi bir bulgu olmamasına ve yapılan tetkiklerde hastalığa dair şüphe uyandıracak bir veri bulunmamasına rağmen oyuncunun bir gün önce başlayan yüksek ateşini ısrarla sorgulayan sağlık ekibi tarafından hastalığın teşhis edildiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncumuz sponsor hastanemiz Liv Hospital'da tedaviye alınmıştır. Gerek sağlık ekibimiz ve Liv Hospital'ın değerli uzman hekimlerinin belirlediği uluslararası tedavi protokolleri gerekse Sağlık Bakanlığınca görevlendirilmiş resmi makamların bu hastalıkla ilgili ön gördüğü protokoller dikkate alınarak tedavi titizlikle uygulanmaktadır. Hastalığın seyri ve oyuncumuzun sağlık durumu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir."

Henry Onyekuru, Liv Hospital, Nijerya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 07:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sivasspor, Yasin Öztekin'i kadrosuna kattı
Sıtma olan Henry Onyekuru 4 hafta yok Guilherme hamlesi sonrasında Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'ten Beşiktaş'a zehir zemberek sözler Beşiktaş, Guilherme'yi kadrosuna kattı!

Son Dakika Haberleri
01:28 Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika Spor
01:23 Ergin Ataman, Barcelona maçında ihraç edildi! - Son Dakika Spor
00:33 Engelli vatandaşla alay ettiği video ortaya çıkmıştı! "Premier Lig'e dönmek istiyorum..." - Son Dakika Spor
00:31 Popov bordo-beyazlı formayı giydi - Son Dakika Spor
00:23 Yeni Malatyaspor'dan Beşiktaş'a Guilherme isyanı: "Etik değil" | Transfer haberleri - Son Dakika Spor
23:57 Guilherme hamlesi sonrasında Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'ten Beşiktaş'a zehir zemberek sözler - Son Dakika Spor
23:36 Beşiktaş, Guilherme'yi kadrosuna kattı! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 02:15:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaraylı futbolcu Onyekuru, sıtmaya yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]