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Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk'tan koronavirüs uyarısı
6 saat önce
Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uyarıda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:22 Kaynak: AA
Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uyarıda bulundu.
Donk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, yetkililerin uyarılarına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Dünyanın her yerine ulaşan bu virüse karşı sorumluluk hepimizin. Önleyebilmek için hep birlikte hareket etmeli, yetkilileri dinlemeliyiz. Ellerimizi sık sık yıkamalı ve kalabalıklardan uzak kalmalıyız. Gerekmedikçe evden çıkmamalıyız. Bizim sahada olduğumuza bakmayın, herkese sağlıklı ve güvenli günler diliyorum." ifadelerini kullandı.
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