Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk'tan koronavirüs uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk'tan koronavirüs uyarısı - Son Dakika Spor

Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk'tan koronavirüs uyarısı

6 saat önce

Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uyarıda bulundu.

Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk'tan koronavirüs uyarısı, System.String[]

Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uyarıda bulundu.

Donk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, yetkililerin uyarılarına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Dünyanın her yerine ulaşan bu virüse karşı sorumluluk hepimizin. Önleyebilmek için hep birlikte hareket etmeli, yetkilileri dinlemeliyiz. Ellerimizi sık sık yıkamalı ve kalabalıklardan uzak kalmalıyız. Gerekmedikçe evden çıkmamalıyız. Bizim sahada olduğumuza bakmayın, herkese sağlıklı ve güvenli günler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Instagram, Ryan Donk, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:22 Kaynak: AA
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