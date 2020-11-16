Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı, Kapadokya tatilinde
16.11.2020 09:07
Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı, Süper Lig'de milli ara verilmesinin ardından hafta sonunu Kapadokya'da geçirdi.
Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı, Süper Lig'de milli ara verilmesinin ardından hafta sonunu Kapadokya'da geçirdi.
Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Taylan Antalyalı, lige verilen milli aranın ardından hafta sonu tatilini Kapadokya'da geçirdi. Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı, Kapadokya'da sabahın erken saatlerinde havalanan sıcak hava balon turları ile fotoğraf çekinmeyi ihmal etmezken çanak atölyesinde çanak yaptı. Galatasaraylı futbolcu o anlarını ise sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından fotoğrafları bolca beğeni topladı. - NEVŞEHİR
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