Galatasaraylı futbolcular, derbi galibiyetini taraftarlarla kutladı - Son Dakika

Beşiktaş derbisinden 2-1 galip ayrılan Galatasaray'da futbolcular maç sonunda soyunma odasından gelerek taraftarlarla galibiyeti beraber kutladı.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar büyük sevinç yaşadı. 90 dakikanın sona ermesinin ardından soyunma odasına giden futbolcular, taraftarların isteği üzerine sahaya geri döndü. Victor Nelsson taraftarlara 3'lü çektirirken, daha sonra beraber tezahüratlar yaptılar.
(Oğuzhan Ort/İHA)
Kaynak: İHA
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