Galatasaraylı futbolcular, derbi galibiyetini taraftarlarla kutladı - Son Dakika
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Galatasaraylı futbolcular, derbi galibiyetini taraftarlarla kutladı

14.03.2022 22:10
Galatasaraylı futbolcular, derbi galibiyetini taraftarlarla kutladı

Beşiktaş derbisinden 2-1 galip ayrılan Galatasaray'da futbolcular maç sonunda soyunma odasından gelerek taraftarlarla galibiyeti beraber kutladı.

Beşiktaş derbisinden 2-1 galip ayrılan Galatasaray'da futbolcular maç sonunda soyunma odasından gelerek taraftarlarla galibiyeti beraber kutladı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar büyük sevinç yaşadı. 90 dakikanın sona ermesinin ardından soyunma odasına giden futbolcular, taraftarların isteği üzerine sahaya geri döndü. Victor Nelsson taraftarlara 3'lü çektirirken, daha sonra beraber tezahüratlar yaptılar.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Galatasaraylı futbolcular, derbi galibiyetini taraftarlarla kutladı

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Galatasaray-Beşiktaş derbisini 41 bin 114 taraftar izledi Galatasaray-Beşiktaş derbisini 41 bin 114 taraftar izledi Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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