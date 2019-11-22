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Galatasaraylı futbolcular, taraftarlardan özür diledi
6 saat önce
Ata SELÇUK / -Süper Lig'in 12'nci haftasında Medipol Başakşehir'e 1-0 yenilerek ligde iç sahadaki 41 maçlık yenilmezlik serisini sonlandıran Galatasaray'da maçın ardından bir grup sarı-kırmızılı oyuncu, taraftarlardan özür diledi.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:39 Kaynak: DHA
Ata SELÇUK/ -
Süper Lig'in 12'nci haftasında Medipol Başakşehir'e 1-0 yenilerek ligde iç sahadaki 41 maçlık yenilmezlik serisini sonlandıran Galatasaray'da maçın ardından bir grup sarı-kırmızılı oyuncu, taraftarlardan özür diledi. Ryan Babel
, Ryan Donk
, Ömer Bayram
ve Mariano, müsabakanın ardından soyunma odasına gitmeden önce taraftarları alkışladı ve af diledi. Bir grup taraftar takımı ıslıklarken, diğer grup ise alkışladı.
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