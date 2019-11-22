Galatasaraylı futbolcular, taraftarlardan özür diledi

Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram ve Mariano, müsabakanın ardından soyunma odasına gitmeden önce taraftarları alkışladı ve af diledi. Bir grup taraftar takımı ıslıklarken, diğer grup ise alkışladı.











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