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Galatasaraylı futbolcular, taraftarlardan özür diledi
6 saat önce
Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram ve Mariano, müsabakanın ardından soyunma odasına gitmeden önce taraftarları alkışladı ve af diledi.
Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram ve Mariano, müsabakanın ardından soyunma odasına gitmeden önce taraftarları alkışladı ve af diledi. Bir grup taraftar takımı ıslıklarken, diğer grup ise alkışladı.
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Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:19
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