Son Dakika Haberleri: Galatasaraylı futbolcular, taraftarlardan özür diledi
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Galatasaraylı futbolcular, taraftarlardan özür diledi

6 saat önce

Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram ve Mariano, müsabakanın ardından soyunma odasına gitmeden önce taraftarları alkışladı ve af diledi.

Galatasaraylı futbolcular, taraftarlardan özür diledi, System.String[]

Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram ve Mariano, müsabakanın ardından soyunma odasına gitmeden önce taraftarları alkışladı ve af diledi. Bir grup taraftar takımı ıslıklarken, diğer grup ise alkışladı.




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Ömer Bayram, Ryan Babel, Ryan Donk, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:19 
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