Son Dakika Haberleri: Galatasaraylı futbolcular Türk Telekom Arena'da

Galatasaraylı futbolcular Türk Telekom Arena'da

10 saat önce

Galatasaray futbolcuları üstü açık bir otobüsle şampiyonluk kutlamalarına katılmak üzere Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'na geldi.

Galatasaray futbolcuları üstü açık bir otobüsle şampiyonluk kutlamalarına katılmak üzere Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'na geldi.
Galatasaraylı futbolcular <a class='keyword-sd' href='/turk-telekom/' title='Türk Telekom'>Türk Telekom</a> Arena'da
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 07:30 Kaynak: AA
Ali Sami Yen, Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu, Güncel
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