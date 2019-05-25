Galatasaraylı futbolcular Türk Telekom Arena'da
10 saat önce
Galatasaray futbolcuları üstü açık bir otobüsle şampiyonluk kutlamalarına katılmak üzere Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'na geldi.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 07:30 Kaynak: AA
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