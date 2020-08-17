Galatasaraylı futbolcular Yo-Yo testinden geçti
Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarına bir günlük iznin ardından çarşamba günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği çift antrenmanla devam edecek.
Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarına bir günlük iznin ardından çarşamba günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği çift antrenmanla devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 13:28
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