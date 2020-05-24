Galatasaraylı futbolculardan bayram mesajı - Son Dakika

Galatasaraylı futbolcular, Türkiye'nin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Kutlamada sarı-kırmızılıların yabancı futbolcuları, Türkçe konuşarak mesajlarını iletti.

Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, sarı-kırmızılı futbolculardan; Emre Akbaba, Andone, Okan Kocuk, Mariano, Saracchi, Taylan Antalyalı, Michael Seri, Şener Özbayraklı ve Marcao, taraftarlarının ve tüm Türkiye'nin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Yayımlanan kutlama mesajında yer alan Andone, Mariano, Saracchi, Seri ve Marcao, taraftarlara Türkçe seslendi.

(İHA)